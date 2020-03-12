Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bazı müzeler ile hayvanat bahçesini ziyarete kapatma, eğitim kurslarına geçici süreyle ara verme kararı aldı.
12.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:20
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bazı müzeler ile hayvanat bahçesini ziyarete kapatma, eğitim kurslarına geçici süreyle ara verme kararı aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için aldığı önlemleri genişletti.
Bu kapsamda 14 Mart Cumartesi günü itibarıyla Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Eti Sualtı Dünyası ile Tropik Merkez geçici süreyle ziyarete kapatıldı.
Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kapalı spor merkezleri ve yüzme havuzumuzdaki tüm eğitimlere de geçici süre ara verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için aldığı önlemleri genişletti.
Bu kapsamda 14 Mart Cumartesi günü itibarıyla Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Eti Sualtı Dünyası ile Tropik Merkez geçici süreyle ziyarete kapatıldı.
Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kapalı spor merkezleri ve yüzme havuzumuzdaki tüm eğitimlere de geçici süre ara verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Eskişehir, Kültür Sanat
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