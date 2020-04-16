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Eskişehir'de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisi'nden 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık çalışanı, koronavirüsü yendi.

16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
Eskişehir'de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisi'nden 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık çalışanı, koronavirüsü yendi. İyileşen sağlık çalışanları, alkışlarla görevlerine yeniden başladı.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisi'nde görevli 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık çalışanına, 'Covid-19' belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan sağlıkçılar, çalıştıkları hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Tedaviyle sağlığına kavuşan 4 çalışan, görevinin başına döndü. İlk iş günü Başhekim Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç'ın yanı sıra hastane yönetimi, sağlık personelini yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Karakılıç, Eskişehir 'de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra ESOGÜ Hastanesi'nde ilk vakanın görüldüğünü, bu süreci daha kontrollü ve sakince yürüttüklerini söyledi.'Covid-19' testi pozitif çıkan ve tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan sağlık personeline 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, koronavirüsü rahat atlatmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Karakılıç, 'Covid-19' geçiren hastaların serumunda oluşan antikorların tedaviye ihtiyacı olan hastalara verilerek, tedavi süreçlerinin kısaltılmasına destek olunabileceğini ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bununla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel
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