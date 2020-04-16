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Eskişehir'de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndü

Eskişehir'de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndüESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görev yapan 4 sağlık personelleri koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine geri döndü.

16.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:34
Eskişehir 'de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndü
ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görev yapan 4 sağlık personelleri koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine geri döndü.
ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görevli 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık personeline Covid-19 hastalığı belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan sağlık personelleri çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı. Sağlıklarına kavuşan sağlık personellerini görevlerinin başına döndükleri ilk günde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç'ın yanı sıra hastane yönetimi yalnız bırakmadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Eskişehir'de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra ESOGÜ Hastanesinde ilk vakanın görüldüğünü, üniversite hastanesi olarak bu süreci daha kontrollü ve sakince yürüttüklerini söyledi.
Covid-19 pozitif çıkan ve tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan sağlık personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, sağlık personelinin koronavirüsü rahat atlatmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç Covid-19 geçiren hastaların serumunda oluşan antikorların tedaviye ihtiyacı olan hastalara verilerek onların tedavi süreçlerinin kısaltılmasına destek olunabileceğini ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bununla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. Eskişehir’de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmangazi, Eskişehir, Güncel
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