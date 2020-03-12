Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldı
Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldıESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
12.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:27
Eskişehir 'de koronovirüs önlemleri artırıldı
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi ekipleri, okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı Odunpazarı ilçesinde yer alan tüm okullarda bahçe ve giriş kapılarından başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Kamu kuruluşları ile camilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ürünlerle detaylı olarak temizliyor. Koronavirüse karşı önlemlerini artırdıklarını belirten yetkililer, "Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle de 135 cami ve 130 okulda dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonra da koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, günde 200 bine yakın kişinin toplu taşımaları tercih ettiğini ve yine binlerce kişinin de otobüs terminali gibi alanları kullandığını belirterek, tamvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminali, tramvay ve otobüslerin araç içi ve dışı temizlik çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi ekipleri, okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı Odunpazarı ilçesinde yer alan tüm okullarda bahçe ve giriş kapılarından başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Kamu kuruluşları ile camilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ürünlerle detaylı olarak temizliyor. Koronavirüse karşı önlemlerini artırdıklarını belirten yetkililer, "Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle de 135 cami ve 130 okulda dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonra da koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, günde 200 bine yakın kişinin toplu taşımaları tercih ettiğini ve yine binlerce kişinin de otobüs terminali gibi alanları kullandığını belirterek, tamvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminali, tramvay ve otobüslerin araç içi ve dışı temizlik çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldı
Etiketler : Koronavirüs, Eskişehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı