Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri - Haberler

Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylar ve otobüslere el dezenfektanlarının takıldığı bildirildi.

24.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:41
Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylar ve otobüslere

el dezenfektanlarının takıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele eylem planı kapsamında son olarak her gün binlerce kişinin kullandığı araçlara el dezenfektanları takılmaya başlandığı, tramvaylar ve otobüslerin ise rutin temizliklerin yanı sıra düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin, her gün binlerce yolcunun kullandığı araçlara vatandaşların kişisel el hijyenlerini sağlayabilmeleri için dezenfektanlar yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, tüm otobüsler ve tramvaylarda el dezenfektanlarının bulunacağını belirtildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız

Son Dakika Güncel Haberleri

15:09: Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılmak istendiği iddiası - Haber 15:08: Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması - Haber 15:08: Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı - Haber 15:08: Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların yanında - Haber 15:08: Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber
Loading