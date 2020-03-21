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Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında birçok noktada özellikle risk grubunda bulunan 60 yaş ve üzeri vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.

21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:46
Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında birçok noktada özellikle risk grubunda bulunan 60 yaş ve üzeri vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırdı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bankların kaldırılması uygulaması, Arifiye Mahallesi Reşadiye Cami çevresi ile Taşbaşı Kültür Merkezi, İki Eylül ve İsmet İnönü caddeleri başta olmak üzere, birçok noktada gerçekleştirildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını düşünerek birçok önlem aldıklarını belirtti.
Bankları, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özellikle risk grubundakilere yönelik önlem amacıyla kaldırdıklarını vurgulayan Büyükerşen, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki risk grubundaki vatandaşlarımızın büyük bir bölümü salgın konusunda bu mücadelenin ciddiyetini kavrayamadılar. Salgın nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızın yaş ortalaması 75'in üzerinde ama bakıyoruz ki hala toplu taşımada yolcu sayımızın yüzde 20'sini 65 yaş üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Belediye olarak özellikle onlar için hazırladığımız 'evde kal' kampanyalarının karşılıksız kaldığını görünce biz de harekete geçerek farklı önlemler almak zorunda kaldık. İlk olarak kent merkezinde yoğunlukla risk grubunun kullandığı bankları kaldırarak işe başlıyoruz. Bir kez daha 60 yaş üzerindeki risk grubundaki vatandaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için evden çıkmayınız."
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Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Reşadiye, Arifiye, Güncel

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