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Eskişehir'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Eskişehir'de bir vatandaşın ahırından 5 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

16.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:01Eskişehir'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
'de bir vatandaşın ahırından 5 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre olay, dün gece Hamamkarahisar Mahallesi'nde gerçekleşti. Dün gece vakti S.Ö. isimli vatandaşın ahırından 5 adet koyun çalındı. Sabah ahıra hayvanlarını beslemeye giren S.Ö. koyunlarının çalındığını fark edince jandarma ekiplerine verdi. Olayın sonrasında İlçe Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından hırsızların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde jandarma hırsızların kimliklerini tespit etti. İlçe genelinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, H.Ü., A.Ş. ve olaya karıştığı tespit edilen S.D.'yi yakaladı. Koyunları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede ise şüphelilerden H.Ü. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yanda, çalınan 5 küçükbaş hayvandan 4'ü bulunarak hayvan sahibi S.Ö.'ye teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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