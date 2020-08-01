Eskişehir'de kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında koronavirüs nedeniyle alıcı bulamayan besiciler fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Bayramın ikinci gününde bin 300 lira olan küçükbaş kurbanlıklar 900 liradan satılmaya başladı. Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, koronavirüs nedeniyle kurban pazarına kimsenin gelmediğini söyledi.

Eskişehir- Sarıcakaya karayolu üzerinde kurulan hayvan pazarında pandemi süreci nedeniyle büyük sessizlik yaşanıyor. Yaklaşık 10 gündür açık olan pazarda besiciler, alıcı bulmakta güçlük çekti. Büyükbaş hayvan üreticileri satamadıkları kurbanlıkları kamyonlara yükleyip padokları boşaltırken, küçükbaş kurbanlık satanlar ise bayramın ikinci gününde fiyatları düşürmesine rağmen alıcı bulamadıklarından yakındı. Kurban pazarında küçükbaş hayvan satıcısı Yusuf Derici, bu yıl kurbanlıklardan çok zarar ettiklerini ifade ederek, 'Hastalıktan dolayı mı yoksa millette para mı yok Bu yıl böyle. Hayvanı bin liraya aldım, bin liraya vereceğim. 78 hayvanımdan 6 tane kaldı. Satış oldu ama geçen seneki gibi değil. Fiyatlar düştü. Neden oldu bilemiyoruz. Koronavirüs etkilemedi. Onunla alakası yok. Koronavirüs esnafı, bakkalı, berberi, lokantacıyı etkiledi. Bunlar çalışamadı. Yine millet pazara geldi az da olsa aldı dedi.

Besicilerden Cengiz Özcan ise kurbanlıkları maliyetine satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Geçen yıl arife gününe bile kurban kalmadığını belirten Özcan, 'Bu sene insanlar et fiyatına hayvan aldı. Allah hakkımızda hayırlısını versin. 4 gündür burada çektiğim perişanlığı bir Allah bir ben biliyorum. Hala insanlar 300, 500, 700 liraya hayvan almayı düşünüyor. Kuzulu koyun 2 bin lira, şurada gül gibi malları bin liraya satamıyoruz. 4 gündür buradayım, bayram zehir geçti diye konuştu.

PAZARLIKLA 900 LİRAYA KURBAN ALDI

Bursa'dan bayram içi Eskişehir'e gelen Mustafa Çukur ise, Bin 300 lira olan küçükbaş kurbanlığı pazarlıkla 900 liraya aldı. Kurban alımını ikinci güne bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çukur, 'Bursa'dan geldik. Nasip buradan satın almakmış. Allah kabul ederse bugün keseceğiz diye konuştu. Eskişehir kurbanlık pazarında, büyükbaşlar 5 ile 20 bin lira, küçükbaşlarda ise bin ile 2 bin 500 lira arasındaki satışa çıkarılmıştı. Ancak bayramın ikinci gününde özellikle küçükbaş kurbanlık hayvanlar 800 liraya kadar düştü.