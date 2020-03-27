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Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı

ESKİŞEHİR'de meslek lisesi öğrencileri ile gönüllü öğretmenlerden oluşan 15 kişilik bir grup sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

27.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:07
Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı

ESKİŞEHİR'de meslek lisesi öğrencileri ile gönüllü öğretmenlerden oluşan 15 kişilik bir grup sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi, Sağlık Müdürlüğü ile kaymakamlıkların talebi üzerine kurdukları atölyede maske üretimine başladı. 15 kişinin yer aldığı atölyede günlük bin adet maske üretildiğini ifade eden Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, "Meslek lisesi olarak bizler de ülkemizin zor şartlarda maske üretmek için girişimlerde bulunduk. Biraz ham madde ve kumaş temininde güçlük çektik ama 2 gündür çalışmalara başladık. Şu anda aralarında öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz, mezun öğrencilerimiz üretimde katkı sağlıyorlar. Öncelikle, Vefa Sosyal Destek Grubu, sağlık çalışanları ve görevliler için maske üretiyoruz. Kapasitemizi de günlük bin adetten 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Maske üretimi yapılan atölyede gönüllü olarak çalışan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen de, "Anneme küçükken çıraklık yapıyordum. Biraz terzilikten anlıyorum. Buradaki dikiş makinesini hemen öğrenip işe başladık. Gönüllü olarak elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sabahları şubeye giderek işlerimizi bitiriyoruz. Sonrasında buraya gelerek gönüllü olarak maske üretimine destek oluyoruz. Atölyede matematik öğretmenimiz var, dikiş bilmiyor ama kumaş çizimlerinde bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Üretilen maskelerin öncelikli olarak Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler ile sağlık çalışanlarına dağıtılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Okul Müdürü, Güncel

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