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Eskişehir'de lösemi hastası gence ilik nakli için donör çağrısı

Eskişehir'de yaklaşık 5 aydır lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Buğra Kara'nın hayata tutunması için donör arayışı sürüyor.

12.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:44Eskişehir'de lösemi hastası gence ilik nakli için donör çağrısı
'de yaklaşık 5 aydır lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Buğra Kara'nın hayata tutunması için donör arayışı sürüyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde tedavi gören gencin, Belediyesinde işçi olarak çalışan babası Murat Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla sıkıntılı süreci birlikte atlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Oğlunun rahatsızlığının böbrek ağrısıyla başladığını belirten Kara, şöyle devam etti:
"Daha sonra kollarında ve vücudunun bazı yerlerinde morarmalar görüldü. Hastanede kan tahlilinde akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Oğlum için acil nakil kararı çıktı. Türkiye, Avrupa ve ABD taramasında uygun donör bulunamadı. İlik nakli olmadan tedavisi sonuçlanamayacak. Bunun için bir kampanya başlatmak istedik. Kök hücre bağışı kampanyasının büyümesini istiyoruz. Oğluma uymasa bile belki birisine nefes olabilirsiniz. Verilecek sadece 3 tüp kan. Kızılay Kan Merkezlerine gidip herkes bunu rahatlıkla yaptırabilir."
Kara, hastalığı öğrenmelerinin ardından 2-3 gün morallerinin çok bozuk olduğunu dile getirdi.
En çok saçlarının dökülmesine canı sıkılan oğlunun yaklaşık 10 gün içinde moralinin yerine geldiğini aktaran Kara, "Şu anda morali benden daha iyi, hatta bana bile moral veriyor. Eskişehir Sağlık Meslek Lisesinde okuyordu. Oğlum Buğra hastalığı yendikten sonra okulunu tamamlayıp sağlıkçı olmak istiyor." diye konuştu.
Buğra Kara ise uygun donör için kök hücre bağışçısı sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.
Bunun için destek çağrısında bulunan Kara, "Donör olmaya uygun tüm Türkiye halkını Kızılay Kan Merkezlerine davet ediyorum. Sloganımız, 3 tüp kan bir can. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.
Buğra Kara için 15 Ocak Çarşamba günü 10.00-18.00 saatlerinde Tepebaşı Belediyesinde kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.

Eskişehir, Tepebaşı, Sağlık

Kaynak: AA

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