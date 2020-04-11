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Eskişehir'de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir'de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu (2)YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIİçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği sokağa çıkma yasağı kararı Eskişehir'de uygulanmaya başladı.

11.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:03
Eskişehir 'de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu (2)
YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği sokağa çıkma yasağı kararı Eskişehir'de uygulanmaya başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 00.00'ı gösterdiğinde ana caddeleri trafiğe kapattı. Yasak başladığında sokaklarda olanlar için polis ekipleri anonslar yaparak evlerine gitmelerini istedi. Yasağın ardından Eskişehir sokakları boş kalırken, polis ekipleri açık işyerleri olup olmadığını kontrol ederken, sokaklarda da araçlar bekleterek önlemler aldı. Eskişehir’de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Güncel
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