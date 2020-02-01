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Eskişehir'de meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği üyelerine; dernek binasında meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu verildi.

01.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:20Eskişehir'de meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu
'de Yaşayan Bilecikliler Derneği üyelerine; dernek binasında meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu verildi.

Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü ve Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği iş birliği ile ziraat mühendisi Mesut Durukan tarafından verilen kursta; dernek üyeleri ağaç budama ve ağaçlara aşı yapmayı dikkatlice izleyerek öğrendiler. Dernek binasında yapılan kursa yoğun katılım oldu. Kursa katılan dernek üyelerine; hava durumuna göre daha sonra meyve bahçesinde uygulamalı olarak da budama ve aşının tatbikatlı olarak gösterilecek.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Dernek olarak bundan sonra da üyelerimize, ihtiyaca göre her dal ve branş da bilgilendirme ve somut olarak gösterme eğitimlerine devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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