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Eskişehir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı

Eskişehir'de bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:17Eskişehir'de minibüs tıra arkadan çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı
'de bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunun 26'ıncı kilometresinde 03 SE 750 plakalı minibüs, tırın arka dorsesinize henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde bulunda 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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