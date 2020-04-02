Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
02.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Eskişehir 'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Cumhuriye Mahallesi Selçuklu Sokağı'nda Ahmet A'nın, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde de Hüseyin C'nin motosikletleri çalındı.
Olaylarla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlılar A.S, B.N. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinin bodrum katında yapılan aramada çalıntı motosiklet bulundu. Zanlıların, eskiyen motosiklet parçalarını yenileriyle değiştirdikleri belirlendi.
Cumhuriye Mahallesi Selçuklu Sokağı'nda Ahmet A'nın, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde de Hüseyin C'nin motosikletleri çalındı.
Olaylarla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlılar A.S, B.N. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinin bodrum katında yapılan aramada çalıntı motosiklet bulundu. Zanlıların, eskiyen motosiklet parçalarını yenileriyle değiştirdikleri belirlendi.
Kaynak: AA