Haberler » Güncel » Haber

Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası

Eskişehir'de asfalt şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

29.09.2019 11:52Eskişehir'de motosikletle kablo hırsızlığı iddiası
Eskişehir'de asfalt şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine merkez Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait asfalt şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbar edildi.
Ekipler, asfalt bitümleme makinesinin 150 bin lira değerindeki kablolarını çalarak motosikletleriyle kaçan 3 zanlıyı takibe aldı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından Selçuk D. ile Umut T. yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüpheli N.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:21 Pedal çevirerek tasarım ve beceri atölyesi açtılar
19:20 Güngören'de boş arazide ceset bulundu
19:19 SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var"
19:18 Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
19:18 Sivas'ta saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
19:18 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfıkebir'de yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı
19:17 Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı