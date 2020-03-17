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Eskişehir'de 'ne bakıyorsun' kavgası

Eskişehir'de, 4 şahıs arasında çıkan 'Ne bakıyorsun' tartışmasında 1 kişi darp edildi.

17.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:17
Eskişehir'de 'ne bakıyorsun' kavgası
Eskişehir 'de, 4 şahıs arasında çıkan 'Ne bakıyorsun' tartışmasında 1 kişi darp edildi.

Edinilen bilgiye göre; olay Büyükdere Mahallesi Millet Caddesinde yaşandı. Dün akşam saat 16.30 sıralarında, B.K. (30) isimli şahıs caddeden geçtiği esnada, iddialara göre şüpheli H.B. (22), H.H. (20) ve D.C. (30) isimli şahıslar kendisine 'ne bakıyorsun' diye seslendi. Ardından taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.K. darp edildi. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafları alarak polis merkezine götürdü.

Öte yandan burada alınan ifadelerde, şüphelilerin suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükdere, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

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