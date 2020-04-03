Eskişehir'de 'nedensiz' kavga

Eskişehir 'de bir şahıs, sokakta yürüdüğü esnada daha önceden tanıdığı 3 şüpheli tarafından darp edildi.



Edinilen bilgiye göre; olay Sivrihisar ilçesi Demirci Mahallesi Müftü Tahsin Özalp Sokakta yaşandı. Öğle saatlerinde C.C. (46) isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada daha önceden tanıdığı Ş.Y. (55), M.I. (56) ve N.A. (56) isimli şüpheliler tarafından bilinmeyen bir nedenle darp edildi. Olay akabinde polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle ayrılan şahıslar Nasrettin Hoca Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Burada saldırıya maruz kalan C.C.'nin ifadesinde; daha önceden tanıdığı şüphelilerin hiç bir neden yokken kendisini hakaret, tehdit, ve darp ettiklerini belirtti.



Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA