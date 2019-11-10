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Eskişehir'de öğrenciler Atatürk'ü koreografi ile andı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Eskişehir'de lise öğrencileri "Gençliğe Hitabe" koreografisi hazırladı.

10.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:40Eskişehir'de öğrenciler Atatürk'ü koreografi ile andı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 'de lise öğrencileri "Gençliğe Hitabe" koreografisi hazırladı.
Salih Zeki Anadolu Lisesinde düzenlenen törende öğrenci ve öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulundu.
Daha sonar öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni koreografik biçimde sundu.
Etkinliği hazırlayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sakine Çildir Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü anlamak ve anlatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Çakmak, gençlere ve onlar aracılığıyla ulaşabildikleri her gönüle vatan sevgisi, milli birlik ve barış duygusunu bu program aracılığıyla aktarmak istediklerin dile getirdi.
Etkinliğin ardından güvercinler uçuruldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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