Eskişehir'de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı
Eskişehir'de korona virüsüne karşı öğrencilerin korunması için okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
11.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:47
Eskişehir 'de korona virüsüne karşı öğrencilerin korunması için okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Korona virüsünün Türkiye 'de görülmesinin ardından tedbirlerde üst seviyeye çıkarıldı. Eskişehir'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda okulda dezenfekte çalışması gerçekleşti. Öğrencilere bulaşmaması için yapılan çalışmada ekipler tarafından, sınıflar, okul içi, tuvaletler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kantin ve çevrelerinde dezenfekte yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 490 okulda yapılan çalışmasnın devamında okulların tamamının kısa sürede dezenfekte yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Korona virüsünün Türkiye 'de görülmesinin ardından tedbirlerde üst seviyeye çıkarıldı. Eskişehir'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda okulda dezenfekte çalışması gerçekleşti. Öğrencilere bulaşmaması için yapılan çalışmada ekipler tarafından, sınıflar, okul içi, tuvaletler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kantin ve çevrelerinde dezenfekte yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 490 okulda yapılan çalışmasnın devamında okulların tamamının kısa sürede dezenfekte yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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