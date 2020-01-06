Eskişehir, Kütahya ve Isparta ilerimizde etkisini gösteren kar yağışı sosyal hayatta aksamalara neden oldu. Vatandaşlar Eskişehir'de okullar tatil mi, Kütahya'da okullar Tatil mi, Isparta'da okullar tatil mi sorularının yanıtını aradı. İşte Valiliklerden gelen resmi duyurular…

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ: EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Eskişehir Valiliği'nce yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

Eskişehir Valiliği

KÜTAHYA'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTME ARA VERİLDİ.

Kütahya Valiliği, merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kütahya Valiliği

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi.