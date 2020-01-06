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Eskişehir'de otobüs kazası: 5 yaralı

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yolcudan 5'i yaralanırken, can kaybı olmaması rahat nefes aldırdı.

06.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12 Eskişehir'de otobüs kazası: 5 yaralı
'de bir yolcu otobüsünün yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yolcudan 5'i yaralanırken, can kaybı olmaması rahat nefes aldırdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir- karayolu 25'inci kilometresinde gerçekleşti. Kar yağışı sebebiyle Pamukkale firmasına ait 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza esnasında otobüste blunan 23 yolcudan 5'i hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında trafik tek şeritten devam ederken, yolcular ise yaşadıkları şoku anlattı.

Kaza sonrasında yaşananları anlatan 19 yaşındaki Soner Yılmaz, "Eskişehir'den Ankara'ya gidiyordum. Müzik dinlerken 'yavaş yavaş' diye bağırdı insanlar. O an anlamadım. Sonra refüje çarparak yan döndü. Emniyet kemerim takılı olduğu için havada kaldım. Bana bir şey olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir durum yoktu. İnsanların panikleri vardı, ama sağlık durumları kötü değildi" dedi.

Kazada emniyet kemeri sayesinde yaralanmadığını ifade eden Habibe Işık ise, "Bursa'dan Ankara'ya doğru gidiyordum. Şoföre bakıyordum. Sanırım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araba yavaş yavaş devrildi. Kemerim takılıydı. O yüzden havada kaldım. Benim hayatta kalmam ya da yaralanmamam emniyet kemeri sayesinde. Herhangi bir yaralı yoktu otobüsün içinde. Şimdi tekrar Ankara'ya gideceğim" - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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