Haberler » Güncel » Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Haber

Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

18.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:22
'de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın görgü şahidi ne olduğunu anlamadığını belirterek " mi oluyor ne oluyor, dedim" ifadelerini kullandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine yandan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtaran itfaiye ekipleri sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı Feyzi Dereli'yi tüm müdahaleye rağmen kurtaramadı. Sürücünün cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
"DİREK DÜŞÜNCE DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"
Kazanın şahitlerinden Mustafa Yücel isimli vatandaş yaşananları, "Şeker köprüsünden geliyordum. Önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu. Deprem mi oluyor ne oluyor dedim. Arabanın ön panjura vurdu direk. Allah'tan yavaş geliyordum. Üstüme düşecekti herhalde. İnince bir baktım araba direğe sarmış. İçeri baktım ağızdan ve kulaktan kan geliyordu. Direk yerinden çıktı. Ben onu anlamadım. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Alkol yani bu, alkollü araca kimse binmesin. Arabayı görünce hemen durduk. Baktık 1 kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar başta atıyordu. Sonra vefat etti. Alkolle lütfen kimse araç kullanmasın" ifadelerini kullanarak anlattı.
(Burak Tekin - Mustafa Kaplan/İHA)
Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Eskişehir, Dereli, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:30 Samsun'da çıkan yangında 25 bin balya saman kül oldu - Haber
00:26 İtalya Başbakanı Conte ile BM Genel Sekreteri Guterres Libya'yı görüştü - Haber
00:26 Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Haber
00:25 Forkliftin altında kalan işçi öldü - Haber
00:22 Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19.12.2019 00:39:37