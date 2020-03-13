Eskişehir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü
Eskişehir'de otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
13.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:06
Eskişehir 'de otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Mehmet Dandal (52) idaresindeki 26 UU 673 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolu otogar kavşağında Turhan D'nin kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Dandal olay yerinde hayatını kaybetti. Dandal'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İş makinesi sürücüsü Turhan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Mehmet Dandal (52) idaresindeki 26 UU 673 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolu otogar kavşağında Turhan D'nin kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Dandal olay yerinde hayatını kaybetti. Dandal'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İş makinesi sürücüsü Turhan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor