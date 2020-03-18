Eskişehir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kişi öldü
Eskişehir'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
18.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:58
Eskişehir 'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
A.S. idaresindeki 34 DM 0647 otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Hatboyu-3 Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yılmaz'a (83) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.
A.S. idaresindeki 34 DM 0647 otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Hatboyu-3 Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yılmaz'a (83) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fevzi Çakmak Mahallesi, Nihat Yılmaz, Eskişehir, Güncel
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