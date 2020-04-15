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Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

Eskişehir'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

15.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:26
Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü
Eskişehir 'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Özçellik (52) idaresindeki 26 NT 616 plakalı otomobil, Eskişehir- Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı yakınlarında Ömer Ö'nün kullandığı 15 PH 099 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Özçellik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'dan Eskişehir'e çalışmak için geldiği öğrenilen geçici tarım işçisi Özçellik'in cenazesi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Ömer Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Kütahya, Güncel
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