17.07.2019 01:54
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Eskişehir'de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı

Eskişehir'de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı Eskişehir'de 'Parçalı Ay Tutulması' manzaralarıESKİŞEHİR - Türkiye'den rahatlıkla takip edilebilen 'parçalı ay tutulması' güzel görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı
Eskişehir'de 'Parçalı Ay Tutulması' manzaraları
ESKİŞEHİR - Türkiye'den rahatlıkla takip edilebilen 'parçalı ay tutulması' güzel görüntüler oluşturdu.
Binlerce insan tarafından heyecanla beklenen ay tutulması, 21.43 itibariyle başladı. Saatler önce başlayan tutulma, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir'den de gözlemlendi. Vatandaşlar, 03.18' kadar sürecek tutulmayı şehrin farklı noktalarından izleme fırsatı buldu. Eskişehir'de zaman zaman bulutlar arasında kaybolsa da uzun süre net bir şekilde izlenebilen tutulmayı video ve fotoğraflarla kaydeden vatandaşlar, bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Ayın tutulması ise farklı enstantaneler arasında eşsiz manzaralar oluşturdu. Tam tutulmanın 00.31'de gerçekleşeceği tutulma, 03.18'de sona erecek.
Tutulmayı izlemeye gelen vatandaşlar da, bu anları cep telefonları ile kaydettiklerini dile getirdi. Daha önce de pek çok tutulmaya şahit olduklarını anlatan vatandaşlar, bu eşsiz anları kaçırmamak için aile bireyleri ile dışarıya çıktıklarını ifade etti.
Tutulması sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor. Eskişehir'de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı
Kaynak: İHA
Eskişehir, Türkiye, Genel

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