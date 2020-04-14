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Eskişehir'de pes dedirten görüntüler, vatandaşlar şehir merkezine akın etti

Eskişehir'de pes dedirten görüntüler, vatandaşlar şehir merkezine akın etti Sokaklarda adım atacak yer kalmadı Eskişehir'de Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde yapılan çağrılara uymayan vatandaşlar, sokaklarda yoğunluk oluşmasına neden oldu.

14.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:24
Eskişehir 'de pes dedirten görüntüler, vatandaşlar şehir merkezine akın etti
Sokaklarda adım atacak yer kalmadı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde yapılan çağrılara uymayan vatandaşlar, sokaklarda yoğunluk oluşmasına neden oldu.
Yeni tip Korona virüs Kovid-19'a karşı alınan önlemler ile vatandaşların evde kalmaları yetkililer tarafından sürekli olarak tekrarlanıyor. Bu uyarıların doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilirken, alınan ek önlemler ile İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Eskişehir'de ise havaların ısınması ve tüm vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte şehir merkezleri adeta doldu taştı. Birçok vatandaş yapılan uyarıları dikkate almayarak sokaklara akın ederken, bankaların ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Emniyet ekiplerinin uğraşları ile zaman zaman yoğunluk önlenmeye çalışılsa da sokaklarda adeta adım atacak yer kalmadı. Eskişehir’de pes dedirten görüntüler, vatandaşlar şehir merkezine akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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