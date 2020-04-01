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Eskişehir'de pes dedirten manzara

Eskişehir'de, Korona virüs (Corvid-19) tedbirleri aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin olduğu belirtilen bir gurubun yolculuğu pes dedirtti.

01.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:43
Eskişehir'de pes dedirten manzara
Eskişehir 'de, Korona virüs (Corvid-19) tedbirleri aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin olduğu belirtilen bir gurubun yolculuğu pes dedirtti. Sosyal medyada da yer alan fotoğrafta, sabah 05.00 sıralarında mesaiye başlamak için servise binen şoförler, virüs tedbirleri hiçe sayılarak adeta üst üste yolculuk yaptırıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye 'de önlemler alınırken, Eskişehir'de pes dedirten fotoğraf ortaya çıktı. Yayımlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında vatandaşların sosyal mesafe gözetilerek sağlıklı seyahat etmesi adına toplam yolcu sayısı yarıya indirilmişti. Ancak alınan bu karar adeta hiçe sayılarak, sabah 05.00 sıralarında mesaiye giden Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin neredeyse kucak kucağa yolculuk ettiği iddia edildi.

Öte yandan 4'ü büyük 2'si küçük olmak üzere toplam 6 otobüsle belirlenen güzergahlardan alan alınarak harekat merkezine getirilen yaklaşık 320 kişilik şoför kadrosu buradan kendi otobüslerine binerek mesailerine başladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Türkiye, Sabah, Güncel
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