Haberler » Güncel » Eskişehir'de porsuk çayı, buz tuttu - Haber

Eskişehir'de porsuk çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttuESKİŞEHİR'de hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde suyun yüzeyi buz tutarak dondu.

10.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:02Eskişehir'de porsuk çayı, buz tuttu
'de Çayı, buz tuttu
ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde suyun yüzeyi buz tutarak dondu.
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde yer yer su yüzeyi buz tuttu. Turistlik amaçlı kullanılan tekne ve gondollar da çayın buz tutması nedeniyle tura çıkamadı. Bazı vatandaşlarda buz tutan Porsuk Çayı manzarasını cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Meteoroloji verilerine Eskişehir'de hava sıcaklığı iki gün boyunca sıfırın altında 3-4 derece olacak.

Eskişehir, Porsuk, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26  Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Haber
12:26  Iğdır'da ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale - Haber
12:26  Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği - Haber
12:21  Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı - Haber
12:21  Vali Nayir, gazetecilerle buluştu - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:36:35