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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

18.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:46
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı
Eskişehir 'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi İletiş Sokak'ta çay kenarında oturan İsmail B. (25) dengesini kaybederek çaya düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İtfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılan ve vücudunda sıyrıklar olduğu belirlenen İsmail B, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmail B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Arifiye, Porsuk, Çay, Güncel

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