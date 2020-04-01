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Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndan 65 bin ton çamur çıkarıldı

ESKİŞEHİR'de kentin en önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nda başlatılan dip temizliği çalışmaları, 2 aylık sürecin ardından tamamlandı.

01.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:41
Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndan 65 bin ton çamur çıkarıldı

ESKİŞEHİR'de kentin en önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nda başlatılan dip temizliği çalışmaları, 2 aylık sürecin ardından tamamlandı. Akıntıyla gelen yaklaşık 65 bin ton çamur çaydan temizlenirken, kademeli olarak su verme işlemi başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kenti ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı'nda geçen ocak ayında başlatılan dip temizliği çalışmaları tamamlandı. Temizlik için planlı olarak suyu çekilen Porsuk Çayı'ndan iş makineleriyle çıkarılarak kamyonlara doldurulan 65 bin ton çamur döküm sahasına boşaltıldı. Kentinden ortasından geçen ve yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki çayda dip temizliğinin yanı sıra tazyikli su ile çay kenarındaki betonların da temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özellikle Kanlıkavak ve Adalar bölgesinde Porsuk Çayı'nın yoğun olarak kirletildiğine dikkat çekerek çayın en kısa süre içerisinde güzel görüntüsüne kavuşacağını ifade etti. Porsuk Çayı üzerinde özellikle yaz aylarında yoğun olarak gondol ve tekne turları düzenleniyor. Venedik'i andıran Porsuk Çayı'nda gezinti yoğun ilgi görüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Porsuk, Güncel
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