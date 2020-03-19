Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi - Güncel

Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:38
Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Eserlerin bir otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil, Eskişehir-Seyitgazi yolu Sarayören Mahallesi yakınında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi. Otomobildeki E.G. ile Y.M.Ö gözaltına alındı.Şüphelilerin sorgusu sürerken, heykeller Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Eskişehir, Roma, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Güncel
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Güncel
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Güncel
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Loading