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Eskişehir'de rüşvet iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de idari para cezalarının iptali konusunda rüşvet verildiği iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:38Eskişehir'de rüşvet iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
'de idari para cezalarının iptali konusunda rüşvet verildiği iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonu denetimlerindeki idari yaptırım ve para cezalarının iptali için rüşvet verilmesi, aracılık edilmesi ve rüşvet alınması iddialarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu biri kadın 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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