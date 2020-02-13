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Eskişehir'de rüşvet operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonları ve denetimlerinde idari yaptırım ve para cezalarının iptali için kamu görevlilerine rüşvet verdikleri, aracılık yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiası ile 1'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

13.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:11Eskişehir'de rüşvet operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonları ve denetimlerinde idari yaptırım ve para cezalarının iptali için kamu görevlilerine rüşvet verdikleri, aracılık yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiası ile 1'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde masaj salonlarına yönelik daha önceki tarihlerde düzenlenen fuhuş operasyonları ve denetimlerinde idari yaptırım ve para cezalarının iptali konusunda kamu görevlilerine rüşvet veren, aracılık yapan ve rüşvet alan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında rüşvet aldığı yönünde tespitler yapılan kamu görevlilerinin de bulunduğu 1'i kadın 10 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, rüşvet olaylarına ilişkin dijital ve basılı belge ele geçirildi. Şüpheli 10 kişi işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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