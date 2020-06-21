Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı etkiledi-1

Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı etkilediESKİŞEHİR'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde dolu etkili oldu.

21.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:32
Eskişehir'de sağanak ve dolu hayatı etkiledi
ESKİŞEHİR'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde dolu etkili oldu. Mahallede bazı apartmanların garaj ve alt katlarını su bastı.
Hava sıcaklığını 17 dereceye düştüğü Eskişehir'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çevre yolu ve bazı mahallelerde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar AVM'ler, duraklar ve iş yerlerine sığındı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde ise sağanak yanı sıra ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede mahalle neredeyse beyaza büründü. Bir sitesinin otomobil garajı sular altında kaldı. Garaja dolan suları tahliye etmek için Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Site sakinlerinden Murat Turhan, dolu yağışının 25 dakika kadar sürdüğünü belirterek, 'Evde oturduğumuz sırada birden sesleri duyunca dışarı çıktım. Dolu yağışının bastırdığını görünce arabalarımızı garaja çektik. Çok yoğun ve hızlı dolu yağışı oldu. Yaklaşık 25 dakika sürdü. Sonra yağmur ile birlikte garajımız sular altında kaldı. Şu anda garajdaki suları çekiyorlar. Kar gibi her tarafta dolu biriktiö dedi.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU
Sitede oturanlaran Erdem Karahan da ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını belirterek, 'Dolu ile birlikte çok yoğun yağış ve sular birikti. Asansörlerin olduğu girişe kadar su geldi. Ben ilk defa bu kadar dolu yağışı gördüm. Ceviz büyüklüğüne yakın dolu tanesi düştü. İtfaiye ve belediye ekipleri geldi. Şu anda garaja dolan suları tahliye etmeye çalışıyorlar. Su çekmenin en az 8-9 saatte tahliye olacağını söylediler. Parkın içine doludan kar gibi birikmeler oldu. Biz de çocuklarla kardan adam yaparak eğlendik. Bizim için hem endişeli hem de eğlenceli bir gün olduö diye konuştu. Eskişehir’de sağanak ve dolu hayatı etkiledi-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Haber

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