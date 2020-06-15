Eskişehir'de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı

Eskişehir'de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldıESKİŞEHİR'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

15.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:00
Eskişehir'de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı
ESKİŞEHİR'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuru gıda toptancılarının bulunduğu siteyi su basarken, çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.
Eskişehir'de hava sıcaklığı 16 dereceye düşerken, aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar AVM'lere ve iş yerlerine sığındı. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinin yanı sıra çevre yolunda yoğun su birikintileri oluştu. Ankara yönüne giden birçok araç yolda kaldı. Özellikle kuru gıda toptancılarının bulunduğu site su altında kaldı. Kavşakta toplanan su nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı. Eskişehir’de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel, Haber

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