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Eskişehir'de, sağlık çalışanları için siper maske üretimi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce 3 boyutlu yazıcı ağına dahil olunarak, sağlık çalışanları için Bilim Deney Merkezi ve belediye atölyelerinde yüz koruyucu siper maske üretimine başlandı.

27.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:26
Eskişehir'de, sağlık çalışanları için siper maske üretimi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce 3 boyutlu yazıcı ağına dahil olunarak, sağlık çalışanları için Bilim Deney Merkezi ve belediye atölyelerinde yüz koruyucu siper maske üretimine başlandı.

Türkiye 'de 80'e yakın kentte 1500'den fazla yazıcı ile başlatılan sosyal sorumluluk hareketi kapsamında; CNC tezgahlar, lazer kesim cihazları ve motorcu kuryeler ile bu üretim ve dağıtım konusunda ortak çalışılıyor. 3 boyutlu yazıcı ağına dahil olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce de Bilim Deney Merkezi başta olmak üzere atölyelerde sağlık çalışanlarına ekipman üretilmeye başlandı. Sağlık çalışanlarına destek olmak için üretimin hızla devam ettiğini belirten belediye yetkilisi, "Küresel bir soruna karşı millet olarak ortak bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız önlemlerin yanı sıra sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik Bilim Deney Merkezi'miz ve atölyelerimizde harekete geçtik. Türkiye'de başlatılan ortak mücadeleye biz de destek veriyoruz. Yüz siperliklerinin büyük önem taşıdığı hastanelerimizde özveriyle çalışan sağlık çalışanları için seri üretime geçtik. Hem üç boyutlu yazıcılarımız ile hem de maliyeti düşürecek olan silikon kalıplar ile 1 kişinin günde 50'ye yakın üretim yapabileceği bir modele geçtik" dedi.Eskişehir'de hizmet verilen ve koruyucu siperlik talebinin geldiği hastanelere ekipmanın ücretsiz olarak verileceğini belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Türkiye, Güncel

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