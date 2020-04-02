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Eskişehir'de sağlık görevlileri için koruyucu tulum kampanyası

Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği, sağlık çalışanları için koruyucu tulum kampanyası başlattı.

02.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:04
Eskişehir'de sağlık görevlileri için koruyucu tulum kampanyası
Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği, sağlık çalışanları için koruyucu tulum kampanyası başlattı.
Dernek Başkanı Ayhan Taşçı, yaptığı yazılı açıklamada, zor günlerde canlarını hiç sayarak çalışan sağlık görevlilerin için koruyucu tulum kampanyası başlattıklarını bildirdi.
Bu konuda "az, çok" demeden kendilerine destek olan üyelere ve kampanyaya katılanlara teşekkür eden Taşçı, şunları kaydetti:
"Pazartesi günü sona erecek bu kampanyayı yaparken diğer hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruşlarına örnek olacağımıza da inancım tamdır. Bizler kampanya sonunda toplayacağımız tulumları sağlık çalışanlarımıza teslim edeceğiz. Şahsım ve dernek yönetim kurulumuz adına canlarını hiçe sayarak, canlarımıza can katmak adına sahada çalışan tüm emekçilere sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Muş, Güncel
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