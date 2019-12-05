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Eskişehir'de sahte içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polisin sahte içki üretimi yapılan 2 adrese yaptığı baskında, 284 litre alkolün yanı sıra içki yapımında kullanılan düzeneklerle damıtma kazanı ele geçirildi.

05.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56Eskişehir'de sahte içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polisin sahte içki üretimi yapılan 2 adrese yaptığı baskında, 284 litre alkolün yanı sıra içki yapımında kullanılan düzeneklerle damıtma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 farklı iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla iş yerlerine baskın yapan polis ekipleri, 284 litre alkol, içki yapımında kullanılan 2 düzenek, damıtma kazanı, şişeler ve fıçılar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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