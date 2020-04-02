Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir'de sahte içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın düzenlenen evde, piyasaya sürülmek için hazırlanan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

02.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:02
Eskişehir'de sahte içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın düzenlenen evde, piyasaya sürülmek için hazırlanan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis ekipleri, 1200 şişe içinde etil alkol ile 110 şişe sahte rakı ele geçirdi.2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Zootekni Derneğinden "Tarım Eylem Planı" önerisi - Haber 18:03: 'Markette koronavirüs paniği' paylaşımı satışları yüzde 80 düşürdü - Haber 18:03: Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi - Haber 18:03: Siverek cezaevi dezenfekte edildi - Haber 18:02: Sivas'ta ceza infaz kurumlarında vardiya sistemine geçildi - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber