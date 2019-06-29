29.06.2019 17:44
Haberler » Güncel » Haber

Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda,  918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler F.Y., T.D., Ü.D., Y.S. ve R.A. dün düzenlenen operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü , Eskişehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42 Başkan Çakmak Adıyaman'ın sorunlarını açıkladı
18:42 Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı
18:42 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok...
18:39 Bartın Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu
18:39 Muğla'daki cinayet
18:36 Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü
18:34 Datça'da makilik alanda yangın