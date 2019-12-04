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Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararına tepki

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararına ilişkin, "Su haktır ve çeşme suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin finansman aracı olarak kullanılamaz." dedi.

04.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:06Eskişehir'de şebeke suyuna zam kararına tepki
Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Büyükşehir Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararına ilişkin, "Su haktır ve çeşme suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin finansman aracı olarak kullanılamaz." dedi.
Bakal, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin toplum çıkarı için kendine tahsis edilen kamu kaynaklarını kar amacıyla kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini savundu.
Şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zammın şehir ve ülke gerçekleriyle uyuşmadığını ifade eden Bakal, şunları kaydetti:
"Hiçbir kamu kurum ve kuruluşu, belediyeler dahil, ürettiği mal ve hizmetlere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kadar fahiş ve rekor zam yapmamıştır. Meclis çoğunluğunun gücünü kullanan Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu aldığı talimat sonucu teklifleri dinlememiş, sivil toplumu ve şehir dinamiklerini yok saymıştır. Talimat, içme ve kullanma suyuna yüzde 60 rekor ve fahiş zam kararı olarak gerçekleştirilmiştir. Su haktır ve çeşme suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin finansman aracı olarak kullanılamaz. Tam aksine sübvanse edilmelidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den ESKİ'nin kuruluş amacına aykırı, bu fahiş ve rekor zammı geri çekmesini istiyoruz."
Bakal, zammın uygulanmaması için her türlü yasal yola başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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