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Eskişehir'de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı

Eskişehir'de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı Eskişehir'de şehir girişlerinde Korona virüse karşı gelen araçlar içinde bulunan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi.

29.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:43
Eskişehir 'de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şehir girişlerinde Korona virüse karşı gelen araçlar içinde bulunan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Eskişehir Valiliği tarafından alınan tedbirler doğrultusunda şehre giren araçlarda bulunan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçülen binlerce vatandaş ardından yollarına devam etti. Kontroller sırasında ateşi yüksek çıkacak olan vatandaşlar ise olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilecek. Kontroller sırasında polis ve sağlık ekipleri eldiven ve maskelerini takmalarının yanı sıra kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.Şehir dışından gelenlerin yanı sıra fabrikalardan mesai sonrası çıkan işçilerin bulunduğu servislerde kontrol edildi.
Polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra ateşi ölçülen tır şoförü, mecburiyetten yolda olduklarını belirterek, "Önlemlerimizi alıyoruz. Önlemlerin her noktasına dikkat ediyoruz. Zorlu bir süreç, Allah yardımcımız olsun. Umarım bu zorlu zamanları milletçe atlatırız. Gıda malzemeleri taşıdığımız için çok dikkat etmek zorundayız. Aracı sürerken bile maske takıyoruz" dedi.
İşçi servisi kullanan bir diğer vatandaş ise, alınan önlemler hakkında şunları söyledi:
"Önlemlerimiz aldık. Daima eldiven takıyoruz, içerideki mevcut sayıyı yarıya düşürdük. Benim arabam 30 kişilik, şu anda 15 kişi taşıyorum. Maske kullanımına özen gösteriyoruz. Fabrikada araçlara dezenfekte işlemi yapılıyor. Hakkımızda hayırlısı olsun." Eskişehir’de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, Genel

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Eskişehir'de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı

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