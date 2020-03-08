Eskişehir'de şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması
Eskişehir'deki şehit yakınları, Umuda Doğru Bir Işık Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
08.03.2020 14:44
Eskişehir 'deki şehit yakınları, Umuda Doğru Bir Işık Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Kentte bir kahvaltı salonunda buluşan kadınlar, hem dernek tarafından kendilerine verilen hediyelerle mutlu oldu hem de kaynaşmak için fırsat buldu. Şehit çocukları da birlikte oyunlar oynadı.
Dernek Başkanı Gülsen Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle şehit aileleriyle sürekli bir arada olduklarını söyledi.
Dünya Kadınlar Günü'nü de böyle bir etkinlikle geçirmeyi düşündüklerini, ailelerin kapılarını çalmak için bahane bulmak istediklerini belirten Civan, şöyle devam etti:
"Çok mutlu oldular. İnşallah Anneler Günü için de bir program düşünüyoruz. Bu ailelerimizle bir araya geldiğimde boğazım düğümleniyor. Çok farklı bir duygu. Hepimizin evladı var. Alışmış görünüyorlar ama çok zor. Acıları bitmese de başları dik. Bir anne bana, '25 yıldır uyuyamıyorum' dedi. Gece televizyon sesiyle uyumaya çalışıyormuş. Televizyon kapanınca, ses kesilince uyanıyormuş. Bunları dinlemek çok farklı duygulara yönlendiriyor insanı. Allah hepsine sabırlar versin."
Şehit Pilot Yarbay Yusuf Turgut'un eşi Zerrin Turgut da böyle bir etkinlikte ailelerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bugünün özel bir gün olduğunu vurgulayan Turgut, "Kadınların, annelerin, kız çocuklarının özel günü. Dileğimiz, her zaman yurdumuzda özgürce, sağlıklı ve huzurlu günler yaşamak. Şehitlerimizin de tek amacı, bu ülkede özgürce yaşamak için mücadele etmekti. Gururluyum." dedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınında 2013'te düşen askeri helikopterde şehit olan Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme'nin 9 yaşındaki kızı Ecrin Buğlem Uluçeşme ise babasını kaybettiğinde 2 yaşında olduğunu, onu hatırlamasa da çok sevdiğini belirtti.
Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen Uluçeşme, "Bugün özel bir gün. Annemle kahvaltıda şehit aileleriyle buluştuk. Babam olsaydı bugün anneme çiçek alırdı. Annemi ve babamı çok seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.
Kentte bir kahvaltı salonunda buluşan kadınlar, hem dernek tarafından kendilerine verilen hediyelerle mutlu oldu hem de kaynaşmak için fırsat buldu. Şehit çocukları da birlikte oyunlar oynadı.
Dernek Başkanı Gülsen Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle şehit aileleriyle sürekli bir arada olduklarını söyledi.
Dünya Kadınlar Günü'nü de böyle bir etkinlikle geçirmeyi düşündüklerini, ailelerin kapılarını çalmak için bahane bulmak istediklerini belirten Civan, şöyle devam etti:
"Çok mutlu oldular. İnşallah Anneler Günü için de bir program düşünüyoruz. Bu ailelerimizle bir araya geldiğimde boğazım düğümleniyor. Çok farklı bir duygu. Hepimizin evladı var. Alışmış görünüyorlar ama çok zor. Acıları bitmese de başları dik. Bir anne bana, '25 yıldır uyuyamıyorum' dedi. Gece televizyon sesiyle uyumaya çalışıyormuş. Televizyon kapanınca, ses kesilince uyanıyormuş. Bunları dinlemek çok farklı duygulara yönlendiriyor insanı. Allah hepsine sabırlar versin."
Şehit Pilot Yarbay Yusuf Turgut'un eşi Zerrin Turgut da böyle bir etkinlikte ailelerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bugünün özel bir gün olduğunu vurgulayan Turgut, "Kadınların, annelerin, kız çocuklarının özel günü. Dileğimiz, her zaman yurdumuzda özgürce, sağlıklı ve huzurlu günler yaşamak. Şehitlerimizin de tek amacı, bu ülkede özgürce yaşamak için mücadele etmekti. Gururluyum." dedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınında 2013'te düşen askeri helikopterde şehit olan Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme'nin 9 yaşındaki kızı Ecrin Buğlem Uluçeşme ise babasını kaybettiğinde 2 yaşında olduğunu, onu hatırlamasa da çok sevdiğini belirtti.
Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen Uluçeşme, "Bugün özel bir gün. Annemle kahvaltıda şehit aileleriyle buluştuk. Babam olsaydı bugün anneme çiçek alırdı. Annemi ve babamı çok seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Eskişehir'de şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Güncel
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