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Eskişehir'de şehre giriş çıkışlar kontrol ediliyor

Eskişehir'de şehre giriş çıkışlar kontrol ediliyor Polis ve jandarma ekiplerince özel araçlar geri gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dün gece açıkladığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığı...

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:53
Eskişehir 'de şehre giriş çıkışlar kontrol ediliyor
Polis ve jandarma ekiplerince özel araçlar geri gönderildi
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dün gece açıkladığı 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığı açıklamasının ardından, yasak kapsamında özel araçlar emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kontrol edilerek, il dışından gelenler şehirlere alınmayarak geri gönderildi.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklayarak, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.
'Özel araçlar geri çevrildi'
30 büyükşehir arasında bulunan Eskişehir'de de, saat 00.00'ı gösterdiği sırada emniyet ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmezken, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevrildi.
Ayrıca alınan kararla ekipler tarafından, sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve kamyonlara geçiş izni verdi. Eskişehir’de şehre giriş çıkışlar kontrol ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

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Eskişehir'de şehre giriş çıkışlar kontrol ediliyor
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