Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede (2)

GERGİNLİK 9 SAAT SÜRDÜ

Eskişehir 'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendika binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında saat 10.00 sıralarında başlayan gerginlik yaklaşık 9 saat sonra sona erdi. Zaman zaman iki grup arasında arbede çıkarken, kavga Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle engellendi.

Polis iki grup arasına girerken, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı'nın yanında yer alan 7 üye binaya girerek görüşmelerde bulundu. Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı, sendika şubesinin karar defterini üst yöneticilere vermeyi kabul etti. Akyazı'nın evinden alınan defter yöneticilere teslim edilirken, sabah yeni yönetimin toplanarak karar verilmesi anlaşmasıyla iki grupta sokaktan ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-