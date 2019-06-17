17.06.2019 17:39
Haberler»Güncel » Haber

Eskişehir'de şiddetli yağış

Eskişehir

Eskişehir'de şiddetli dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de şiddetli dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Eskişehir- Ankara kara yolundaki alt geçitleri su bastı. Hoşnudiye ve Akarbaşı mahallelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar park halindeki bazı otomobillerin üzerine devrildi.
Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.
Kaynak: AA
Dolu Yağışı, Eskişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:37 Sivas'ta 2 çobana yıldırım isabet etmesi
18:36 Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi
18:36 (Görüntüyle)PENDİK'TE DEHŞET: SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
18:36 ŞIRNAK Dut toplarken çaya düşen Jehat, 3 gündür aranıyor
18:36 Bursa İnegöl'de dolu yağışı
18:35 Kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
18:35 Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha gri kategoriden çıktı