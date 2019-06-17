17.06.2019 18:00
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Eskişehir'de şiddetli yağış

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.
Yağış dolayısıyla trafikte de aksamalar yaşandı. Eskişehir- Ankara karayolundaki alt geçitleri su bastı. Hoşnudiye ve Akarbaşı Mahallelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.Eskişehir'de şiddetli yağış
Kaynak: AA
İtfaiye, Eskişehir, Güncel

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