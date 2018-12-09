Eskişehir'de Silahlar Konuştu: 4 Yaralı

Eskişehir
'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce de husumet bulunan iki farklı ailenin bireyleri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Metin T., Ahmet K. ile 13 yaşındaki Ö.K. av tüfeğiyle, Refiye T. ise darp sonrası yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Yunus Emre Devlet ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki Ö.K. ile Ahmet K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için hemen çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karışan Hüseyin T. (53) ile Yıldırım T.'yi (27) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
09 Aralık 2018 Pazar 16:55