Haberler» 3. Sayfa» Haber

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

07.08.2019 23:55 Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
Eskişehir'de aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta aralarında husumet bulunan Okan Demiralay (25) ile Gökhan M. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan M., aracında bulunan pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine ağır yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Okan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Gökhan M. ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:13   Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
00:12   Kayseri'de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
00:12   Trump'tan Dayton ve El Paso'a ziyaret
00:10   Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
00:03   Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
00:02   Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı
23:56   Turistlerin dehşeti yaşadığı kazanın sürücüsü tutuklandı